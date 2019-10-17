Началась проверка данных о заставившей девочку попрошайничать в автобусе кондукторе

Следственное управление СК по Тамбовской области начало проверку сообщений СМИ о кондукторе автобуса, заставлявшей девочку, которая не смогла оплатить проезд картой, просить деньги у других пассажиров.

«В СМИ активно обсуждается ситуация, произошедшая с несовершеннолетней девочкой в общественном транспорте города Тамбова. Девочка на остановке попыталась оплатить проезд картой, но она оказалась в стоп-листе. Кондуктор не выпустила ее из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров. Всем вышеуказанным фактам будет дана правовая оценка», – сказано в сообщении на сайте следственного управления.

Кроме того, ситуацию проверит и прокуратура региона. «Указанный автобус принадлежит организации, зарегистрированной в Ленинском районе Тамбова. В этой связи прокуратура области поручила прокурору Ленинского района Тамбова провести проверку по указанному факту, при получении данных принять в отношении виновных лиц соответствующие меры прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре области, передает РИА «Новости».

О ситуации сообщило местное издание «ВТамбове». По словам мамы ребенка, 15 октября кондуктор автобуса заставила ее дочь идти по салону и просить деньги на проезд у других пассажиров, так как пластиковая карта девочки оказалась в «стоп-листе».

Конфликты детей и кондукторов автобусов обсуждались и ранее. Так, в апреле 2019 прокуратура в Сургуте начала проверку в отношении кондуктора, которая из-за отсутствия сдачи высадила девочку из автобуса по пути в школу.

А кондуктор в Магнитогорске высадил 13-летнюю девочку из трамвая в мороз из-за рваной 50-рублевой купюры, которой школьница хотела расплатиться за проезд.

После подобных инцидентов Минтранс решил рассмотреть идею введения полного запрета на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта.