Началась проверка высадившей ребенка из-за сдачи кондуктора

Прокуратура в Сургуте намерена проверить действия кондуктора, которая из-за отсутствия сдачи высадила девочку из автобуса по пути в школу.

«Проверка была начата вчера прокуратурой города Сургута. В целом, проверяется вся ситуация, а также перевозчик в обязательном порядке», – цитирует РИА Новости представителя надзорного ведомства.

Инцидент произошел в начале недели. В автобус села 13-летняя слабослышащая школьница. Контролер потребовала деньги без сдачи, у подростка была лишь 100-рублевая купюра.

На следующей остановке кондуктор попросила покинуть транспортное средство. В итоге девочка опоздала на занятия.

Глава Сургута Вадим Шувалов назвал инцидент совершенно недопустимым. Он поручил своему заместителю разобраться в этой ситуации, в частности, с руководством транспортной компании.

Подобные случаи происходили и раньше. В феврале в Магнитогорске кондуктор высадил 13-летнюю девочку из трамвая в мороз из-за рваной 50-рублевой купюры, которой школьница хотела расплатиться за проезд.

В январе 2018 года во Владимирской области кондуктор автобуса высадила на мороз школьницу, у которой потекла из носа кровь.

После ряда таких происшествий в Госдуме сообщили, что Минтранс рассматривает идею введения полного запрета на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта.