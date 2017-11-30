Школьницу во Владимире высадили из автобуса на мороз за носовое кровотечение

Владимирские следователи заинтересовались инцидентом с высаженной из автобуса на мороз школьницей, у которой пошла носом кровь.

«Сегодня в социальной сети, а затем в ряде СМИ опубликованы сведения о том, что 16 января работник ГК «БигАвтоТранс», кондуктор автобуса № 152, в районе Боголюбово высадила из автобуса на мороз школьницу, у которой потекла из носа кровь. Вместо немедленного принятия мер к оказанию помощи кондуктор совершила действия, грубо нарушающие права ребенка», – сообщается на сайте регионального СУ СК.

Следователи начали проверку по факту случившегося, по ее результатам примут процессуальное решение. Действиям руководителей транспортной компании и ее работникам, допустившим оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг и оставление ребенка в условиях опасности будет дана принципиальная оценка.

Следственный орган также просит свидетелей инцидента рассказать о подробностях происшествия.