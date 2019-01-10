В России могут запретить высаживать детей-безбилетников

Минтранс рассматривает идею введения полного запрета на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта, говорится ответе министра Евгения Дитриха на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина.

Горелкин просил сообщить о судьбе законопроекта о запрете высаживать безбилетников-детей на мороз, оставляя их в опасной ситуации, передает ТАСС.

«Минтранс России разделяет вашу озабоченность по данному вопросу», – говорится в ответе Дитриха.

Он также сообщил, что законопроект доработан после замечаний Государственно-правового управления президента и недавно внесен в правительство.

Проектом предложено запретить «высадку из транспортного средства безбилетного лица, в том числе не достигшего возраста 16 лет, отказавшегося от уплаты административного штрафа и оплаты стоимости проезда, если это поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние».

Также в письме говорится, что сейчас Минтранс по предложению уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой прорабатывает вопрос о внесении поправок с целью «введения полного запрета на принудительную высадку из транспортного средства безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, что не освобождает его родителей или иных законных представителей от оплаты проезда за ребенка и административного штрафа».

В январе 2018 года стало известно, что во Владимирской области кондуктор автобуса высадила на мороз школьницу, у которой потекла из носа кровь.

В ноябре 2017 года прокуратура Екатеринбурга проводила проверку в отношении кондуктора автобуса, который, несмотря на мороз, высадил ребенка-инвалида.