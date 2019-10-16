Кадыров опроверг «зачистку» своего окружения

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумками сообщения СМИ о том, что в регионе якобы проводят «зачистку» нелояльных госслужащих, которая коснулась и его ближайшего окружения.

«Эти выдумки зашкаливают», – приводит его слова «Интерфакс».

Как заявил Кадыров, авторы недостоверных публикаций и сами «знают, что это тысячепроцентная ложь», пишет «Московский Комсомолец».

По словам Кадырова, в столице республики никто и никому не наступает на ноги, в регионе нет разбоя и преступности, люди спокойно гуляют после полуночи на улицах.

Глава Чечни считает, что кому-то такое положение дел в регионе «стало костью в горле», поэтому с помощью СМИ пытаются сформировать негативный имидж Чечни. Эти люди «проиграли открытую войну» и «перешли к тактике идеологических диверсий», сказал руководитель Чечни.

Кадыров также отметил, что как только слегка заболел, в СМИ «нагло и бессовестно» была опубликована «деза» о «санитарном самолете», который якобы должен был доставить «тяжело больного Кадырова» на лечение в Москву.

«Семья волнуется, спрашивает, почему скрываю болезнь», – рассказал Кадыров.

Напомним, Кадыров не раз обращал внимание на лживые сообщения в СМИ и соцсетях.