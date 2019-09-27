Кадыров потребовал найти авторов фейков о жертвах пожара в ТЦ «Гранд Парк»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти распространителей фейков о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд-Парк» в Грозном якобы погибли дети, сообщили в региональном МЧС.

«Я только получил сообщение о том, что произошел пожар в торговом центре, когда следом пришли аудиозаписи, где женщины через слезы рассказывают, как у них перед глазами якобы выносят сгоревших в ТЦ «Гранд Парк» детей. Как можно такое придумывать? Каким нужно быть низким, не имеющим ничего общего с религией человеком, чтобы такое придумывать и, радуясь, это распространять?» – передает РИА «Новости» заявление Кадырова, сделанное на совещании в правительстве республики.

Кадыров назвал распространение сплетен и лживых сообщений «болезнью, которую надо лечить».

«Один стоит, снимает и радостно напевает «гори-гори ясно». Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью? Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю», – сказал Кадыров.

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Гранд-парк» – самый крупный торгово-развлекательный центр Чечни, расположен в центре Грозного на проспекте Кадырова. По данным из открытых источников, в здании ТРЦ более 20 магазинов, кинотеатр, развлекательный клуб, детский развлекательный парк. Рядом с торговым центром расположены наземная и подземная парковки.

В четверг вечером в Грозном загорелся крупный ТЦ.

Напомним, 19 сентября Кадыров сообщил, что пожар в правом крыле грозненского торгово-развлекательного комплекса «Гранд-Парк», потушен, жертв и пострадавших нет.