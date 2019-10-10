Помощник главы Чечни призвал не сочинять сказки об «отравлении» Кадырова

Авторам слухов о том, что на Рамзана Кадырова якобы было совершено покушение, следует не сочинять теории, которые не имеют под собой никаких оснований, а заняться более важными проблемами, заявил помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев.

«Вокруг персоны Рамзана Кадырова, как грибы после дождя, выросли слухи о его недомогании, которые переросли в слухи об отравлении, а следом – о покушении и раскрытии целой группы заговорщиков», – написал Дудаев в Instagram.

«Хватит уже шить белыми нитками теорию о покушении и отравлении, не имеющую под собой ни основания, ни доказательств», – призвал он.

«Если кто и болен в этой ситуации, то только авторы таких слухов. Займитесь более важными социальными проблемами», – добавил Дудаев.

Помощник главы Чечни выразил сожаление, что часть аудитории «покупается на подобные сказки». Вместе с тем, отметил он, все подобные утверждения построены на «голой фантазии желтых пабликов».

Он напомнил, что Кадыров – «обычный человек, который может заболеть, получить ушиб, схватить грипп, это обычное, не выходящее из ряда вон, событие».

Сообщения о том, что в Чечне якобы раскрыт заговор против Кадырова, участники которого пытались его отравить, появились в Telegram-каналах.

Замглавы МВД по Чечне Апти Алаудинов заявлял о намерении судиться с авторами сообщений о якобы его участии в заговоре против главы республики.

Кадыров ранее не раз обращал внимание на лживые сообщения в СМИ и социальных сетях. Так, в конце сентября он поручил найти распространителей фейков о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд-Парк» в Грозном якобы погибли дети.