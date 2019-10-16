Кремль сообщил о скорой встрече Путина и Эрдогана в Сочи

На следующей неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин и Эрдоган намерены обсудить вопросы урегулирования ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

Канцелярия президента Турции подтвердила, что Эрдоган 22 октября «совершит однодневный визит» в Сочи, передает ТАСС.

Песков подтвердил, что встреча состоится в Сочи 22 октября. Во вторник по инициативе Анкары российский и турецкий лидеры обсудили предотвращение столкновений между армиями Сирии и Турции. В завершении телефонного разговора Путин пригласил Эрдогана в Россию.

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