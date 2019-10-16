В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина, Асада и Эрдогана

Подготовка встречи президентов России, Сирии и Турции Владимира Путина, Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана не ведется, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Такой подготовки не ведется», – сказал он, отвечая на вопрос о возможной встрече трех лидеров в рамках готовящихся переговоров Путина и Эрдогана в октябре.

Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган может посетить Россию до конца октября. В то же время телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что турецко-сирийская встреча по вопросам безопасности может пройти под патронажем России в Сочи.

Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, обсудили предотвращение конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами Сирии. В завершении диалога Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом.

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