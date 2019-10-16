Президент Литвы предложил меры по недопуску в страну электроэнергии с Белорусской АЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил меры по предотвращению пропуска в энергосистему страны электроэнергии, производимой на строящейся рядом с литовской границей Белорусской атомной электростанцией (БелАЭС).

«Импорт электроэнергии, произведенной опасным для общественного здоровья и окружающей среды способом, является угрозой нашей национальной безопасности. Необходимо принять дополнительные меры, которые обеспечили бы заслон ее попаданию на территорию Литвы», – сказал Науседа, передает ТАСС.

В направленных в парламент поправках речь идет о таких мерах, как аннулирование лицензии на импорт электроэнергии из стран, где действуют небезопасные, по мнению Литвы, электростанции с момента их пуска, а также прекращение выдачи новых лицензий.

Напомним, Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, считая электростанцию угрозой безопасности.

В августе 2019 года сообщалось, что Вильнюс хочет создать международную коалицию против строящейся Белорусской АЭС.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как Литва проиграла атомный спор с Россией и Белоруссией.