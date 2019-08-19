Литва задумала создать международную коалицию против Белорусской АЭС

Власти Литвы хотят создать международную коалицию против строящейся Белорусской АЭС. Этот вопрос будет обсуждаться на энергетической конференции под патронажем президента Литвы Валдаса Адамкуса, которая пройдет 22-23 августа, сообщает польский портал BiznesAlert.

В конференции будет принимать участие в том числе уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает РИА «Новости».

Участники конференции намерены «обсудить вопросы в области энергетической безопасности, в том числе возможность создания коалиции против атомной электростанции, строящейся в белорусском Островце россиянами», говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Литва рассматривает АЭС «в качестве экологической и экономической угрозы».

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Литва проиграла атомный спор с Россией и Белоруссией.