Литве предсказали «ядерную гибель»

Строящаяся в Белоруссии атомная электростанция якобы угрожает Литве «ядерной гибелью», заявил экс-руководитель Верховного совета республики и глава партии консерваторов «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис.

По его словам, Белоруссию и Россию, при содействии которой строят БелАЭС, «не волнует безопасность электростанции», сообщает Sputnik Литва.

«В России и Белоруссии заранее объявляются не даты соблюдения условий стандартов безопасности и соответствия им, а даты загрузки топлива и технического ввода в эксплуатацию. Для них безопасность – не самая важная вещь. … Ответная мера пока – спокойная экономическая защита, отказ Литвы финансировать собственную гибель», – заявил Ландсбергис.

Он добавил, что запуск объекта станет «гибелью» для Литвы, а «жизнеспособность» электростанции определит «жадность транзитного бизнеса Латвии». «Грядущая ядерная, демографическая катастрофа и катастрофа глобального потепления могут перевернуть все, как рука Божья, в неожиданном направлении», – сказал политик.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Ранее в августе сообщалось, что Вильнюс хочет создать международную коалицию против строящейся Белорусской АЭС.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как Литва проиграла атомный спор с Россией и Белоруссией.