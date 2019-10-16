Эрдоган обвинил армию Сирии в гибели двух турецких военных

Двое турецких военных погибли в районе Манбиджа при обстреле со стороны подконтрольных Дамаску военных, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы в ответ открыли интенсивный огонь и заставили их сполна расплатиться за это», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Накануне сообщалось, что в результате обстрела турецкого города Кызылтеп отрядами самообороны курдов с территории Сирии погибли два человека.

Кроме того, по меньшей мере 17 турецких военных погибли вечером субботы во время боев с Силами самообороны сирийских курдов (РПК) около сирийского пограничного города Рас эль-Айн.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

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