Учащихся автошкол предложили водить в морги

Депутат госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин предложил сделать обязательным для учащихся автошкол посещение больниц и моргов, чтобы те ответственнее подходили к поведению на дорогах.

«Есть такое предложение: для людей, получающих права, обязательным сделать посещение наших больниц и моргов, чтобы они... увидели, какое количество жертв в результате автоаварий происходит. Чтобы они понимали, что, садясь за руль, фактически берут в руки оружие, то есть могут лишить жизни и себя, и всех остальных», – передает РИА «Новости» слова Самаренкина.

Он добавил, что после увиденного будущий автолюбитель задумается о том, что может произойти на дороге и это сохранит большое количество жизней.

Коллеги Самаренкина поддержали идею парламентария, но отметили, что ее сложно будет реализовать. Заместитель председателя госсовета Татарстана Юрий Камалтынов предложил, в свою очередь, сделать обязательным оснащение учебных классов автошкол фото- и видеоподборками с мест аварий.

Татарстанские депутаты решили доработать инициативу и представить ее на обсуждение Госсовета РТ в виде законопроекта.

Напомним, в августе специалисты Минэкономразвития пришли к выводу, что участие частных компаний в видеофиксации нарушений ПДД снижает уровень аварийности. При этом прежде кабмин заявлял о желании частного бизнеса заработать, а не снизить число ДТП.

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