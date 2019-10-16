Зеленский назвал условия отвода сил в Донбассе

Киев будет ожидать семи дней тишины в Донбассе, чтобы отвести силы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с латвийским коллегой Егилсом Левитсом в Латвии.

«Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать «да, семь дней не было выстрелов». На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и будем говорить об отведении (сил в Донбассе)», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

Во вторник полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев виноват в срыве разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе, нежелание украинских властей проявить политическую волю является причиной торможения минского процесса.

На прошлой неделе украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил в районе Петровского в Донбассе. В ДНР заявили, что новых попыток не будет до переговоров в Минске. В МИД России выразили разочарование в связи со срывом разведения сил в Донбассе.

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