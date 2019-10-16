Доля перевозок российских авиакомпаний в Грузии упала более чем в два раза

Российские авиакомпании UralAirlines и PobedaAirlines за девять месяцев этого года перевезли в Грузию и обратно более 370 тыс. пассажиров, что суммарно составляет 9% от общего объема перевозок, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

До введения в июне из-за антироссийских акций в Тбилиси запрета на прямое сообщение доля российских авиакомпаний составляла 22,7%, сообщило Общественное ТВ Грузии.

До запрета рейсы выполняли семь российских авиакомпаний.

Таким образом, статистика учитывает показатели до ограничений, при этом UralAirlines и PobedaAirlines сохранили места в первой десятке.

Лидирует WizzAir – 15% (593 тыс. пассажиров), затем следуют с показателями в 11% TurkishAirlines и GeorgianAirways. Российские авиакомпании в первой десятке занимают четвертое и пятое места. В целом объем авиаперевозок пассажиров составил 4 млн 57 тыс. 319 человек.

Напомним, в июне в Тбилиси начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок в Грузию.

Затем, 7 июля, на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства. Позднее был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии.

Однако российский лидер выступил против этого предложения, его решение поддержал премьер-министр Грузии.

Грузия понесла большие потери из-за потери российских туристов. В октябре Тбилиси призвал Москву «как можно скорее» отменить запрет на прямое авиасообщение.

Газета ВЗГЛЯД сообщала об остановке процесса ухудшения отношений между Россией и Грузией.

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