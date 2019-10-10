Тбилиси призвал Москву «как можно скорее» отменить запрет на прямое авиасообщение

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани призвал Москву «как можно скорее» отменить запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенное в июне из-за антироссийских акций в Тбилиси, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Думаю, чем скорее будет восстановлено (прямое авиасообщение), тем лучше для Грузии, России и для тех отношений, которые есть между народами. Эту позицию я зафиксировал и во время встречи в Нью-Йорке (на полях Генассамблеи ООН с главой МИД России Сергеем Лавровым)», – заявил руководитель грузинской дипломатии.

По его словам, «после июня ни один гражданин России не подвергался в Грузии насилию или оскорблению, нет таких фактов». «Должно быть восстановлено прямое авиасообщение, чтобы развивать гуманитарные отношения, туризм, это взаимовыгодно», – сказал Залкалиани.

Он также отметил, что не должно быть никаких барьеров в двусторонних отношениях стран.

Ранее в Грузии оценили ущерб от потери российских туристов. В июле республика потеряла 57 млн долларов, а в августе недостача составила 56 млн долларов.

Напомним, в июне отношения России и Грузии обострились на фоне антироссийских протестов в Тбилиси. Тогда президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию. В июле компания Georgian Airways оценила ущерб от запрета прямых авиаперелетов в Россию в 25 млн долларов.