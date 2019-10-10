Тбилиси призвал Москву «как можно скорее» отменить запрет на прямое авиасообщение

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США поверили в сланцевую революцию на Украине

Украина готовится повторить успех США и стать экспортером газа Фото: Gleb Garanich/Reuters
Американский министр энергетики Рик Перри заявил, что Украина в будущем сможет экспортировать газ, добытый на ее территории. Эксперты считают – Киев в очередной раз пытается убедить американцев, что в недрах страны спрятаны несметные запасы сланцевого газа. Однако неудачи в Польше должны стать отрезвляющим фактором для инвесторов. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик

Новым главой ФСИН стал экс-начальник красноярского УФСБ Александр Калашников Фото: УФСБ по Республике Коми
Новым начальником всех российских тюрем стал чекист с говорящей фамилией Калашников. Примечательно, что новый шеф ФСИН никогда раньше не служил в этой системе, зато известен тем, что упек за решетку на семь лет одного из прежних руководителей ФСИН – по обвинению во взятках. Сможет ли 55-летний генерал ФСБ Калашников очистить систему, репутация которой в последние годы была испорчена целой чередой скандалов? Подробности...
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Каким «новейшим оружием» и зачем хвастается Трамп

Трамп демонстративно сжимает кулакФото: Yuri Gripas/Reuters
Американский президент Дональд Трамп рассказал о «невероятных новых вооружениях», которые в скором времени появятся в США. Правда, с оговоркой – мол, нужно верить на слово, а демонстрировать оружие американцы будут дозированно, что-то покажут, а что-то нет. Заявления американского лидера явно являются ответом на демонстрацию Владимиром Путиным российских «Цирконов», «Кинжалов» и «Авангардов». О чем говорит Трамп и зачем? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Глобализм гораздо сильнее угрожает России

Сергей Мардан, публицист
У «них» есть якорь в виде христианской этики, у нас только бешеное потребительство без тормозов в духе 90-х. У «них» – церковь по воскресеньям для всей семьи (пусть даже формально), а у нас только семейный поход в торговый центр. Подробности...
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От западного рая не осталось ничего

Дмитрий Ольшанский, публицист
Драматическая история, случившаяся на нашем веку, – это разочарование России в современном западном мире. Вовсе не политическое, а внутреннее, психологическое прощание с Западом как источником правды. Подробности...
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Зеленский должен подавить бунт националистов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский оказался в очень непростой ситуации. Он должен показать Западу, Востоку и украинскому электорату, что он настоящий президент – самостоятельный и эффективный. Или окончательно похоронить и свою страну, и свою карьеру. Подробности...
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    Сколько стоит видимость красивой жизни

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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
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          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
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          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

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              Тбилиси призвал Москву «как можно скорее» отменить запрет на прямое авиасообщение

              10 октября 2019, 13:01

              Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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              Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани призвал Москву «как можно скорее» отменить запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенное в июне из-за антироссийских акций в Тбилиси, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

              «Думаю, чем скорее будет восстановлено (прямое авиасообщение), тем лучше для Грузии, России и для тех отношений, которые есть между народами. Эту позицию я зафиксировал и во время встречи в Нью-Йорке (на полях Генассамблеи ООН с главой МИД России Сергеем Лавровым)», – заявил руководитель грузинской дипломатии.

              По его словам, «после июня ни один гражданин России не подвергался в Грузии насилию или оскорблению, нет таких фактов». «Должно быть восстановлено прямое авиасообщение, чтобы развивать гуманитарные отношения, туризм, это взаимовыгодно», – сказал Залкалиани.

              Он также отметил, что не должно быть никаких барьеров в двусторонних отношениях стран.

              Ранее в Грузии оценили ущерб от потери российских туристов. В июле республика потеряла 57 млн долларов, а в августе недостача составила 56 млн долларов.

              Напомним, в июне отношения России и Грузии обострились на фоне антироссийских протестов в Тбилиси. Тогда президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию. В июле компания Georgian Airways оценила ущерб от запрета прямых авиаперелетов в Россию в 25 млн долларов.


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