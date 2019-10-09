В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили в интервью телекомпании «Имеди» сообщила, что в июле республика «в индустрии туризма потеряла 57 млн долларов», а в августе «недостача составила 56 млн долларов».

«Уже в июле наша страна в индустрии туризма потеряла 57 млн долларов, а что же касается августа, то тут у нас недостача составила 56 млн долларов», – цитирует ТАСС Квривишвили.

При этом, по ее словам, Грузия «в первом квартале получила прибыль в размере 1,5 млрд долларов, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год», а «денежные показатели отдельно взятого второго квартала превышали аналогичный период за прошлый год на 8,4%».

Напомним, в июне отношения России и Грузии обострились на фоне антироссийских протестов в Тбилиси. Тогда президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию. В июле компания Georgian Airways оценила ущерб от запрета прямых авиаперелетов в Россию в 25 млн долларов.

В октябре глава МИД Грузии Давид Залкалиани призвал к возобновлению авиасообщения с Россией. Тем временем грузинская авиакомпания Georgian Airways собралась отсудить у России 25 млн долларов.

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