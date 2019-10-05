Грузия призвала к возобновлению авиасообщения с Россией

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выступил за восстановление авиасообщения с Россией.

Он заявил, что его страна приветствует ускорение процесса по возобновлению прямых рейсов, передает РИА «Новости».

Залкалиани подчеркнул, что «отношения между народами и туризм» помогают продвижению «деэскалации».

Напомним, в Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией, которое было прервано Москвой после антироссийских протестов в Тбилиси.

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