В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией

Москва и Тбилиси должны зафиксировать момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Когда будет ситуация, собственно, очевидна с точки зрения невозвращения вот в это агрессивное русло. Ну, можно констатировать, что какие-то первые примеры общения – вы знаете о встрече двух министров иностранных дел, которая состоялась в Нью-Йорке недавно, – это позитивный факт. Он, вместе с тем, был в штыки встречен некоторыми политиками в Грузии, но сейчас просто нужно набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда стоит ожидать возобновления перелетов между Россией и Грузией.

В то же время он отметил, что диалог с авиакомпаниями о компенсации убытков от запрета на полеты в Грузию идет, передает РИА «Новости».

«Безусловно, есть темы для разговоров, для общения с авиакомпаниями. И я уверен, что по линии наших соответствующих ведомств, по линии правительства с компаниями ведется соответствующий разговор», – заявил Песков.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что авиакомпания «Победа» подготовила письмо в Минтранс с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию. По данным издания, убытки от запрета полетов в Грузию в авиакомпании оценивают в 500 млн рублей.

Ранее в Кремле сказали, чего ждут от отношений с Грузией.

Премьер Грузии Георгий Гахария во вторник заявил, что приветствует все изменения, направленные на улучшения отношений с Россией, в том числе и возможное возобновление авиасообщения.

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