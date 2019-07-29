Подсчитан ущерб Грузии из-за отмены авиасообщения с Россией

Из-за запрета прямых авиаперелетов в Россию компания Georgian Airways понесла ущерб в размере 25 млн долларов, власти Грузии частично вынуждены компенсировать ущерб, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Компании пришлось вернуть 80% уже реализованных авиабилетов. Помимо этого, резко сократилось количество желающих приобрести авиабилеты, чем в общей сумме компания понесла ущерб в размере 25 млн долларов», – передает «Спутник-Грузия» сообщение авиакомпании.

Менеджмент Georgian Airways попросил правительство Грузии о помощи, а власти страны учли просьбу авиакомпании и решили частично компенсировать ущерб.

«Хотим выразить огромную благодарность грузинскому правительству за оказанную помощь и надеемся, что существующие проблемы полностью решатся в ближайшем будущем», – говорится в заявлении компании.

Ранее власти Грузии заявили о готовности выделить около 1,2 млн евро без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из аэропортов России через Армению в Тбилиси и Батуми. Выплата на каждого привезенного транзитом в Грузию из России пассажира составит не более 90 евро без НДС.

Накануне в Грузии на митинг за восстановление отношений с Россией вышли десятки тысяч грузин.

Отношения России и Грузии обострились на фоне антироссийских протестов в Тбилиси. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

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