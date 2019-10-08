Грузинская авиакомпания собралась отсудить у России 25 млн долларов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways подает иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на 25 млн долларов против Минтранспорта России из-за «необоснованного запрещения на полеты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Гендиректор компании Роман Бокерия заявил Общественному ТВ Грузии – Первому каналу, что «запрет был формально мотивирован нашей задолженностью перед российскими авианавигаторами на сумму 800 тыс. долларов, а также тем, что мы не отвечаем требованиям безопасности, но у нас нет ни цента задолженности».

«Что касается безопасности, то мы на рынке уже 27 лет и ни одна страна мира никогда нас в этом не обвиняла, мы летаем почти во все страны Европы», – заявил он.

По словам Романа Бокерия, «российское руководство в июне (когда в Тбилиси проводились антироссийские акции) рекомендовало не выполнять полеты только российским авиакомпаниям».

«Соответственно, действия Минтранспорта России по запрету наших полетов является незаконным. Мы понесли большие финансовые убытки. Нарушены были права наших пассажиров», – сказал он.

Напомним, в июле стало известно, что из-за запрета прямых авиаперелетов в Россию компания Georgian Airways понесла ущерб в размере 25 млн долларов.

Напомним, отношения России и Грузии обострились в июне на фоне антироссийских протестов в Тбилиси. Тогда президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

В октябре появились призывы со стороны Тбилиси о возобновлении авиасообщения.

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