Глава ФСБ раскрыл способ террористов развязывать политические конфликты

Способность подконтрольных международным террористам хакеров маскировать кибератаки под целенаправленные враждебные действия какой-либо страны может угрожать возникновением реальных политических и военных конфликтов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Продолжают развиваться собственные киберподразделения международных террористических организаций. Возможность при этом подконтрольных террористам хакерских сообществ маскировать свои атаки под целенаправленные враждебные действия, совершаемые каким-либо государством, чревата возникновением реальных политических и военных конфликтов», – констатировал Бортников на открытии 18го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.

Он также подчеркнул, что «на расширение спектра возможностей террористов будет работать растущая доступность технологий искусственного интеллекта для анализа больших массивов информации, в том числе нелегально полученных баз данных», передает РИА «Новости».

Бортников отметил, что главари международных террористических организаций все активнее пытаются приобретать не только новые виды оружия, но и средства геолокации и спутниковой связи. Также, по его словам, улучшение характеристик дронов террористов будет реальным вызовом мировым спецслужбам. Кроме того, отметил глава ведомства, назревает угроза использования террористами технологий беспроводной связи.

Директор ФСБ также сообщил, что международные террористы все чаще используют «конфиденциальные криптовалюты» для финансовой подпитки своей преступной деятельности. «Совершенствуется практика сбора средств с помощью электронных платежных сервисов, через краудфандинговые онлайн-платформы, а также посредством неформальной расчетной системы «Хавала». Все чаще используются так называемые конфиденциальные криптовалюты, гарантирующие анонимность транзакций в отличие от биткоина и его аналогов», – сказал директор ФСБ.

В этой связи ФСБ считает проблемой нежелание ряда ведущих IT-компаний сотрудничать со спецслужбами. «Основным инструментом коммуникации между бандитами по-прежнему являются интернет-мессенджеры, обладающие высокой криптозащитой. В этой связи серьезной проблемой считаем нежелание ряда ведущих мировых IT-компаний сотрудничать со спецслужбами в сфере информационной безопасности», – сказал Бортников.

Он заявил, что в России с начала 2019 года удалось предотвратить 39 терактов, 32 боевика ликвидированы, пресечена деятельность 49 террористических ячеек.