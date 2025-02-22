Французский политик анонсировал манифестацию за выход из ЕС

Рар: Макрон в истерике из-за переговоров России и США

Германский политолог Рар: Планы Макрона создать «антитрамповский интернационал» рушатся

Tекст: Олег Исайченко

«Макрон в полной истерике. Он хочет сколотить «антитрамповский интернационал» для спасения «либеральной Европы». Изначально казалось, что вместе с Лондоном и Берлином ему удастся быстро создать европейскую армию, дистанцировать Европу от НАТО, создать новый альянс для поддержки Украины. Но все его планы рушатся», – сказал германский политолог Александр Рар.

«У Европы кончились деньги на спасение Украины. Шольц отказал Макрону в усилении помощи Украине, хотя вчера еще говорил обратное. Видимо, европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, понимая, что путь к конфронтации с США – путь в никуда. Только Макрон этого пока не осознает», – продолжил собеседник.

По его словам, вместо того чтобы влиться в процесс по урегулированию конфликта на Украине, политик пытается усилить противостояние на стороне Киева. «На удивление либеральных элит Запада, Трамп, по-видимому, действительно договаривается с Путиным о мире», – считает аналитик.

«Для французов это неприемлемо, они понимают, что их и ЕС в этом процессе полностью маргинализируют. Можно ожидать сенсацию: США согласятся с требованиями России не расширять дальше НАТО и заставят Зеленского провести выборы, на которых он с треском проиграет», – детализировал эксперт. В заключение Рар допустил, что после этого Россия может согласиться остановить боевые действия по нынешней границе фронта и перейти к переговорам с Киевом.

Франция планирует провести в среду вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности. На этот раз приглашены европейские страны, не присутствовавшие на первом саммите, и союзник по НАТО – Канада, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Во встрече примут участие Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

Ранее политолог Станислав Ткаченко объяснил газете ВЗГЛЯД, почему первый неформальный саммит по Украине в Париже закончился провалом. Встреча стала ответом на переговоры России и США, которые вызвали оцепенение Европы.