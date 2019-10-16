ФСБ сообщила о предотвращении 39 терактов с начала года

В России с начала 2019 года удалось предотвратить 39 терактов, 32 боевика ликвидированы, пресечена деятельность 49 террористических ячеек, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности», – сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии 18го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.

Под термином «нейтрализация» применительно к террористам силовые ведомства подразумевают их ликвидацию. При этом, по словам Бортникова, «ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России», передает РИА «Новости».

Бортников также сообщил, что силовые ведомства выявили более 5,5 тыс. граждан России, выехавших за рубеж воевать в рядах международных террористов, на почти 4 тыс. таких человек заведены уголовные дела.

«Из вернувшихся в нашу страну 337 боевиков 32 арестованы и 224 осуждены. В отношении остальных осуществляется сбор доказательной базы», – добавил Бортников.

Кроме того, по его словам, силовики ограничили доступ к 8 тыс. сайтам, относящимся к пропаганде терроризма.