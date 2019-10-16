Арестованы фигуранты дела об избиении до смерти мужчины в Красноярске

Андрей Шилов и Сергей Шмелев, подозреваемые в избиении до смерти мужчины в собственной квартире в Красноярске, арестованы судом на два месяца.

Такое решение вынес суд Центрального района Красноярска, передает ТАСС.

Подозреваемые арестованы до 13 декабря 2019 года включительно, огласил судья Иван Нарожный.

Шилова и Шмелева подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжелого вреда здоровью»).

Ранее в Следственном комитете (СК) заявили, что дело может быть переквалифицировано по ст. 105 УК РФ («Убийство»), так как избитый мужчина скончался в больнице.

Председатель СК России Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела в центральный аппарат ведомства.

Накануне жители Красноярска собрались у здания прокуратуры в связи с расследованием дела об убийстве местного жителя, которого избили до смерти, снимая это на видео.

Напомним, Шилов и Шмелев, как полагает следствие, избили до смерти местного жителя, который умер в больнице спустя три недели от полученных травм. Позже было опубликовало видео задержания подозреваемых.