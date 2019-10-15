Сын Байдена ответил на вопрос о своей деятельности на Украине

Сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер заявил, что не занимался противозаконной деятельностью на Украине.

Байден заявил в интервью ABC, что «ничего незаконного не совершал», передает ТАСС. Он добавил, что не жалеет о работе в украинской нефтегазовой компании Bursima.

«Единственное, о чем я жалею, что не мог даже представить себе, что со временем президент США [Дональд Трамп] и [его адвокат] Рудольф Джулиани будут высказывать конспирологические теории насчет моей деятельности в этой компании», – сказал Байден-младший.

Он добавил, что, вероятно, мог бы и не войти в правление Bursima, если бы его отец не был вице-президентом США. Хантер Байден заверил, что Джо Байден «не влезал в его дела».

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Bursima выплатила Хантеру Байдену 1 млн долларов.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

Белый дом в ответ опубликовал стенограмму разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.