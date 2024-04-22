В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?8 комментариев
ФСБ нашла схроны с иностранным оружием и нацистской символикой в Авдеевке
Сотрудники ФСБ по ДНР обнаружили несколько заминированных схронов с иностранным вооружением и нацистской символикой, оставленных украинскими войсками при отступлении в Авдеевке.
Уточняется, что в тайниках находились 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50.
Кроме того, силовиками обнаружено более 10 тыс. боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.
Помимо прочего, в местах хранения была найдена нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения.
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