Адвокаты сестер Хачатурян рассказали подробности издевательств отца над дочерьми

Адвокаты сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве отца, Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин рассказали в СМИ подробности дела.

Следствие обвиняет девушек в умышленном убийстве по предварительному сговору, защита настаивает, что это была самооборона и добивается снятия обвинений, заявили адвокаты в интервью RT.

Защитники рассказали, что в семье Хачатурян были установлены «жестокие и унизительные каноны».

«Под запретом в доме были слова «соль», «боль», «ком», а также производные и созвучные слова, цифры «6» и «8», штрих-коды», – пояснили адвокаты.

Хачатурян при себе имел звонок с кнопкой, при нажатии на который дочери должны были прибегать в любое время дня и ночи и выполнять его требования.

«Девочки должны были прибегать к отцу даже ночью, приносить ему еду и напитки и обязательно стоять рядом, пока он не уснет. Спать и есть мать девочек и дочери могли только по команде Хачатуряна. За несоблюдение любого из правил или просто из-за приступа немотивированной ярости – кулачная расправа. Нередко в ход шли удары пистолетной рукояткой по голове – Хачатурян особенно любил этот способ «воспитания» своих дочерей. Были случаи, когда он стрелял в девочек из пневматического оружия», – поделились защитники.

Более того, отец запрещал детям покидать квартиру без разрешения, в том числе ходить в школу, он установил камеру рядом с дверью, чтобы их контролировать. Те же «правила» отца семейства действовали и в отношении супруги, отметили адвокаты.

Они также пояснили, почему ни мать, ни дочери не пошли жаловаться в правоохранительные органы на отца.

«Находившиеся на положении рабынь мать и девочки не верили в помощь государства – и не без оснований. Аурелия Дундук подавала заявление о побоях в отдел полиции по району Алтуфьево. Но заявление «спустили» участковому, который не дал ему хода и, по словам матери девочек, отдал его Михаилу Хачатуряну лично в руки», – пояснила сторона защиты.

Также в 2015 году, после того, как отец изгнал мать из дома, он начал «извращенные игры» с дочерями.

«Девочкам на тот момент было 14, 15 и 16 лет. О его домогательствах Аурелия узнала уже после трагедии. Из любви к матери они скрывали от неё то, что творил с ними отец. А вот родные сёстры и мать самого Михаила знали о насилии. Сейчас они это отрицают. Однако в материалах дела зафиксировано, что когда однажды Хачатурян заставлял одну из девочек принять с ним ванну, дочери позвонили дяде Сергею, а тот двоюродному брату Арсену. Они приехали, но в квартиру зайти побоялись», – добавили адвокаты.

Ранее в сети появилось видео допроса сестер Хачатурян на месте убийства отца.

Также в Сети было опубликовано видео, которое подтверждает, что Михаил Хачатурян издевался над своими дочерьми. Перед этим была опубликована переписка девушек с отцом.

Летом 2018 года тело Михаила Хачатуряна было найдено на лестничной клетке жилого дома. Задержанные за убийство дочери заявили, что отец над ними издевался. Это подтвердили соседи.

Следственный комитет в июне предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца.