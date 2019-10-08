В сети появилось видео допроса сестер Хачатурян на месте убийства отца

В Сети появилась видеозапись, на которой сестры Хачатурян рассказывают об обстоятельствах убийства отца на месте преступления.

«Сложно было решить [убить]. Я ему пока нарезала еду, потом мы сказали: «Ну давай попробуем, рискнем», – сказала Ангелина в опубликованном ролике. Видеозапись разместил канал 360.

Ангелина пояснила, что вместе с сестрой Марией попросила старшую сестру Крестину распылить отцу в лицо перцовый баллон, но та стала отговаривать их от задуманного. В конечном итоге сестры зашли в комнату, где спал отец и нанесли ему несколько ударов.

«По-моему, я сразу нанесла два удара в шею. Потом Ангелина нанесла пару ударов молотком. Он сразу встал, резко прям подскочил, что-то говорил непонятное, типа ему надо умыться», – сказала Мария.

По ее словам, в момент нападения Крестина была в ванной комнате, после чего могла пройти в спальню.

Также опубликована аудиозапись, на которой одна из сестер сообщила в полицию об убийстве отца. Телеканал отмечает, что девушка на записи назвалась Ангелиной, но в ходе следственного эксперимента все три сестры утверждали, что звонила Мария.

В ходе разговора с правоохранителем девушка сообщила, что отец находился под действием успокаивающих таблеток, и призналась, что она совершила убийство. Она также добавила, что отец нападал на дочерей с ножом.

Ранее в сети появилось видео, которое подтверждает, что Михаил Хачатурян издевался над своими дочерьми. На видеозаписи он кричит на дочерей и оскорбляет их за то, что они съели слишком много конфет, после чего пинает младшую дочь. Перед этим была опубликована переписка девушек с отцом.