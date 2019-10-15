В работе Instagram произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой.

По данным Downdetector, чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в России, Швеции, Дании и США. В России о сбоях сообщают в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Большая часть пользователей испытывают проблемы с загрузкой в социальную сеть своих постов (75%), у 17% возникают трудности со входом, 7% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.

Отметим, в начале апреля Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.