Guardian: Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада

Операция, начатая президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сирии, объединила все страны региона и крупные мировые державы, выступившие против его действий, пишет британская Guardian. Теперь, по мнению издания, они понимают, что единственный способ закончить конфликт – поддержать Башара Асада.

Эрдоган ожидал негативную реакцию на операцию в Сирии со стороны ЕС, потому его угроза отправить на Запад 3,6 млн сирийских беженцев весома. Отношения между ними уже давно были непростыми, и теперь «европейские лидеры дорого платят за свои прошлые попытки свести авторитаризм Эрдогана к норме, его последние действия доказывают, что он не демократ, не союзник и не друг», передает ИноТВ содержание статьи британского издания.

При этом если Европа мало может повлиять на развитие событий, Соединенные Штаты, наоборот, могли бы, однако, похоже, собираются отказаться от этой возможности. Дональд Трамп не только согласился на «интервенцию» Эрдогана, но даже «способствовал ей», считает автор публикации.

Вашингтон «оставил Сирию на Россию и Иран», что, как уверен автор статьи, является «большой стратегической ошибкой, которая подытоживает восьмилетнюю череду провалов США после арабской весны».

Россия же «должна быть счастлива», ведь «выдворить США из Сирии и в целом Ближнего Востока – ее давняя цель», рассуждает Guardian. При этом автор отмечает, что реакция Москвы на операцию Турции оказалась негативной. Издание объясняет это тем, что, «вмешавшись в ситуацию в 2015 году, Россия заплатила большую политическую и финансовую цену, а нынешняя операция Эрдогана все усложняет, подрывая мирный процесс».

«Поэтому Россия и призывает курдов, после того как США их покинули, согласиться на сделку с [президентом Сирии Башаром] Асадом. Асад же сам двигается к курдским районам, рассчитывая восстановить утраченный над ними контроль», – продолжает издание.

Недоволен операцией и Иран. Тегеран «рад уходу американцев и недолюбливает курдов», но турецкая операция угрожает его планам по установлению контроля над северным коридором, связывающим его с Ливаном.

Помимо этого, все игроки в регионе опасаются возрождения «Исламского государства*» (запрещенная в России террористическая группировка).

Многие арабские страны турецкую операцию осудили, отмечает автор статьи. Хотя изначально они поддерживали сирийских мятежников, в последнее время они пошли на осторожное сближение с Асадом, которое основано на общей заинтересованности в стабильности в регионе и в принципе территориальной целостности, пишет издание.

«Еще один урок, который они вынесли из этого кризиса, заключается в том, что союзу с американцами доверять нельзя. Если курды с этим уже столкнулись в 1991 году, то для Саудовской Аравии это в новинку, и чем больше Эр-Рияд это понимает, тем скорее там начнут наводить мосты с Ираном», – уверен автор статьи.

«В итоге, возможно, уход американцев из Сирии и вовсе косвенно приведет к воцарению мира в Персидском заливе, к окончанию войны в Йемене и к отказу от конфронтации с Ираном», – заключает Guardian.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. В воскресенье, 13 октября, Соединенные Штаты начали вывод 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. В понедельник утром сообщалось, что американские военные в Сирии оказались зажаты между турецкими войсками и сирийской армией.

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