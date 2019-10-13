ДНР заявила о переброске украинских снайперов и бронетехники к Петровскому

Украинские силовики перебросили снайперов и бронетехнику на участок разведения сил и средств у Петровского, сообщило управление народной милиции Донецкой народной республики.

«Мы продолжаем отмечать увеличение активности Вооруженных сил Украины на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Так, в районе Богдановки отмечено скрытное размещение двух БТР-70, одной БРДМ, а также двух грузовиков «Урал», осуществляющих подвоз личного состава, имущества и боеприпасов. Особую обеспокоенность у нас вызывает прибытие в указанный район снайперской группы противника, что создает угрозу для патрулей ОБСЕ», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Управление народной милиции также утверждает, что в субботу украинские силовики установили на дороге Богдановка – Викторовка возле участка разведения сил 47 противотанковых мин.

В пятницу украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил в районе Петровского в Донбассе. До этого они срывали отвод сил и средств на участке номер 2 у Золотого в Донбассе.

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