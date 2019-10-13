Путин объяснил, что мешает Трампу наладить отношения с Россией

Россия не имеет претензий к президенту США Дональду Трампу из-за проблем в отношениях двух стран, заявил глава российского государства Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia в преддверии визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

По словам Путина, в Москве ознакомлены с заявлениями президента США по поводу российско-американских отношений. Президент напомнил, что еще в ходе предыдущей предвыборной кампании Трамп высказывался за их нормализацию.

«Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов», – приводит его слова ТАСС.

Путин отметил, что внутриполитическая повестка в США не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений.

Российский лидер заверил, что Москва «в любом случае будет работать с любой администрацией настолько, насколько она (администрация США – прим. ВЗГЛЯД) сама этого захочет».

В этом же интервью Путин с иронией рекомендовал журналисту телеканала RT Arabic не упоминать о возможности переизбрания президента США Дональда Трампа на второй срок. По словам российского лидера, в Соединенных Штатах могут воспринять это как «вмешательство» Москвы в выборы.

Ранее Путин заявлял, что голословные обвинения во «вмешательстве» России в выборы в США были предлогом для давления на Трампа.

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