Онищенко рассказал о связи потребления красного мяса с заболеваемостью раком

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал рекомендации Роспотребнадора по питанию, направленные на снижения риска возникновения и развития онкологии.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Онищенко подтвердил, что для людей старших возрастных групп нужно меньше есть красного мяса.

«Белок можно получать и за счет молочных продуктов, за счет рыбы, за счет белого мяса», – отметил бывший главный санитарный врач России.

Депутат также предложил создать отдельный телеканал, посвященный культуре питания и культуре образа жизни. «Для детей – это мультики, для школьников и студентов – своя тематика, для старших возрастных групп – это неспешная респектабельная беседа», – заявил он.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от курения и алкоголя, а также есть меньше красного мяса или заменить его птицей и рыбой, чтобы снизить риски развития онкологических заболеваний.

В начале октября специалист по рациональному питанию, врач-физиотерапевт Марина Ваулина назвала самое вредное для здоровья человека мясо.

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