Названо самое вредное мясо

Специалист по рациональному питанию, врач-физиотерапевт Марина Ваулина назвала самое вредное для здоровья человека мясо.

По словам диетолога, потребителям следует быть бдительными с так называемыми «элитными» сортами мяса импортного производства, сообщает «Вечерняя Москва».

«Чем дольше его срок годности, чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка, тем больше в продукте нежелательных химических веществ – консервантов. Реалии таковы, что замораживают и размораживают такую продукцию нередко несколько раз. Ничего хорошего от всего этого организм не получит», – уверена врач.

При этом, по словам диетолога, «деликатесы» тоже можно есть, но во всем нужна мера. Также она посоветовала не пережаривать мясо, не готовить его с избытком специй, жира и соли и не хранить долго в холодильнике после разморозки.

Медик подчеркнула, что человеческий организм тяжелее всего усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину, однако напомнила, что многое зависит от способа приготовления и частоты приема такой пищи. Так, мясо на пару с овощами гораздо лучше усваивается, а в шашлыке, наоборот, будут содержаться частицы дыма и канцерогенные вещества, заключила врач.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать мясо деликатесом для богатых и намеренном «изменении пищевых привычек» человечества.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД