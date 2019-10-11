Экс-посол США в Киеве открестилась от связей с Байденом

Бывший посол США на Украине Мари Йованович заявила, что никогда не говорила с экс-вице-президентом США Джо Байденом о его сыне Хантере и украинской газовой компании Bursima.

Йованович заявила об этом во время дачи показаний в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

«Я никогда не встречалась лично с Хантером Байденом и я никогда не разговаривала с ним ни напрямую, ни через третьих лиц. При этом, несмотря на то, что я несколько раз встречалась с бывшим вице-президентом Байденом за многие годы нашей службы в правительстве, ни он сам, ни предыдущая администрация никогда ни прямо, ни косвенно не поднимали со мной тему Burisma или Хантера Байдена», – сказала дипломат.

6 мая посла на Украине Мари Йованович экстренно вызвали для консультаций в Вашингтон. В Госдепе заявили, что 20 мая она покидает свой пост, сроки ее отъезда планово совпадают со сменой президента на Украине.

В октябре СМИ сообщили, что Трамп отозвал Йованович из-за жалоб на то, что дипломат препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Bursima выплатила Хантеру Байдену 1 млн долларов.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

Белый дом в ответ опубликовал стенограмму разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.