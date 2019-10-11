Азербайджан поддержал военную операцию Турции в Сирии

Азербайджан выражает поддержку военной операции Турции в Сирии, об этом заявил азербайджанский МИД.

«Азербайджан решительно осуждает все проявления и формы терроризма и поддерживает международные усилия в борьбе с ним. В этой связи, мы уверены в том, что, как заявила турецкая сторона, что проводимая турецкими вооруженными силами операция «Источник мира» служит устранению риска терроризма в рамках территориальной целостности Сирии, решению гуманитарных проблем, обеспечению мира и согласия», – сообщило дипведомство, передает РИА «Новости».

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Ранее стало известно, что турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.

МИД России сообщил, что готов содействовать диалогу между правительством Сирии и курдами.