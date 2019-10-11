МИД заявил о готовности содействовать урегулированию ситуации в Сирии

МИД России опубликовал заявление, в котором оценил обострение ситуации на севере Сирии и заявил о готовности содействовать диалогу между правительством этой страны и курдами.

«9 октября турецкие войска вошли на территорию САР в районе населенных пунктов Раас аль-Айн и Тель-Абьяд и углубились на расстояние 3-5 км от границы. По наземным целям наносятся артиллерийские и авиационные удары. В рядах курдских военных группировок и турецких вооруженных сил имеются убитые и раненые. Сообщается также о гибели и ранениях мирных жителей, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома и переместились вглубь сирийской территории», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что эскалация напряженности и насилия на восточном берегу Евфрата не могут не вызывать самую серьезную обеспокоенность.

«Считаем важным не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки на северо-востоке и исключить страдания гражданского населения. В этой связи призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и тщательно выверять предпринимаемые шаги, в полной мере уважая суверенитет, единство и территориальную целостность САР», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД не стали ставить под сомнение объективную необходимость борьбы с террористами и обеспечение безопасности Турции, выразив при этом убеждение в том, что мир и стабильность на этой части суверенной сирийской земли могут быть обеспечены лишь через результативный и взаимоуважительный диалог между правительством и курдами.

«В Москве подтверждают готовность содействовать такому диалогу так же, как и шагам по нормализации отношений между странами региона» – заявили в МИД России.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Ранее стало известно, что турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.

Минобороны Турции ранее сообщило, что турецкие военные захватили все назначенные цели.

Напомним, ранее в пятницу глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии погиб первый турецкий военнослужащий.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД