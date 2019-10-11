Турция заявила о нейтрализации в Сирии более 300 террористов

Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ходе «Источник мира» на севере Сирии нейтрализовано 342 террориста.

Акар заявил, что «операция продолжается успешно (...) настоящему времени 342 террориста нейтрализованы», передает РИА «Новости».

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз (ЕС) за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвали шантажом угрозу со стороны Турции отправить беженцев в Европу.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что операция Турции в Сирии может привести к еще одной гуманитарной катастрофе.

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