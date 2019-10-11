Кремль прокомментировал предложение Лукашенко о встрече Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины могли бы встретиться на саммите СНГ.

На вопрос, готова ли российская сторона к такой встрече, Песков ответил, что «Путин регулярно принимает участие в саммитах СНГ».

Ранее Лукашенко заявил, что было бы неплохо, если бы украинский президент Владимир Зеленский присутствовал на саммите СНГ в Ашхабаде и встретился там с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас (на саммите). У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит. Поэтому не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас. Не надо торопиться», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Напомним, ранее в пятницу Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать новую украинскую власть.

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