Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать новую украинскую власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде призвал лидеров стран СНГ поддержать действующую власть Украины.

«Говоря о новой власти на Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти на Украине», – передает БелТА слова Лукашенко.

Лукашенко сказал, что выступил с позицией по украинской теме в связи с тем, что он, «как и президент России», очень погружены в эту проблему». «Потому что это у нас происходит», – добавил белорусский президент.

Глава Белоруссии также обратился к коллегам по СНГ с предложением совместно разрешать замороженные конфликты на постсоветском пространстве. «Вместе были, вместе воевали, а посмотрите, что творится на постсоветском пространстве. Сколько таких конфликтов. Почему мы не решаем эти вопросы?» – спросил Лукашенко.

«Если мы на что-то способны, надо решать эти проблемы, эти замороженные конфликты. Решать честно, справедливо», – заявил белорусский президент, передает ТАСС.

Он убежден, что «нельзя создавать ситуацию, когда на помощь нужно звать людей из-за океана: помогите нам решить эти проблемы». «Давайте их решать сами и не создавать новые», – призвал президент Белоруссии.

Напомним, 4 октября президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе форума регионов в Житомире чокнулись стаканами перед аудиторией и выпили их содержимое, после пошутили на эту тему.

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