НАТО предупредило Турцию об опасности освобождения боевиков ИГ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность на переговорах с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в связи с операцией Анкары «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

«Мы обсуждали также продолжающуюся операцию Турции на севере Сирии, и я выразил озабоченность НАТО этой операцией и риском дальнейшей дестабилизации региона», – цитирует ТАСС Столтенберга.

Он добавил, больше всего в НАТО обеспокоены тем, что удерживаемые курдами боевики террористической группировки ИГ* (запрещена в России) «получат возможность бежать».

Столтенберг призвал турецкие власти сосредоточить свои усилия на борьбе с ИГ, «которая является главным противником в Сирии».

«В то время как Турция имеет легитимные озабоченности в сфере безопасности, я ожидаю, что Турция будет действовать сдержанно. У нас есть общий враг – ИГ», – заявил он.

Генсек напомнил, что несколько лет назад боевики ИГ контролировали значительные территории в Ираке и Сирии, однако благодаря усилиям глобальной коалиции удалось освободить всю территорию и миллионы людей, передает РИА «Новости».

Столтенберг подчеркнул, что «эти достижения не должны ставиться под угрозу».

Отвечая на вопрос о возможности санкций США против Турции, Столтенберг отметил, что пока рано говорить о гипотетических ситуациях. Анкара остается верным союзником НАТО, добавил он.

Между тем на переговорах в Турции Столтенберг также обсудил закупки российских ЗРК С-400.

«Я неоднократно выражал свою озабоченность по поводу последствий этого решения», – заявил Столтенберг.

По его словам, «существуют реальные проблемы, связанные с отсутствием совместимости с системами НАТО и потенциальным риском для воздушных судов союзников».

Ранее в пятницу глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии погиб первый турецкий военнослужащий.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Ранее турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные захватили все назначенные цели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов «ударить» по Турции финансово и с помощью санкций, в случае, если она не станет «играть по правилам».

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