Токаев предложил ввести в СНГ визы наподобие «шенгена»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил подумать над введением на пространстве СНГ единого визового режима наподобие «шенгена». По его словам, это могла бы быть «виза содружества».

Токаев на заседании совета глав государств-участников СНГ в Ашхабаде обратил внимание на значительный потенциал взаимодействия в сфере туризма, которым обладают входящие в объединение страны, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что у каждой страны содружества есть свои уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты, которые могли бы достойно дополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира.

«К сожалению, в национальных визовых и миграционных режимах сохраняются значительные различия. Они создают неудобства для иностранных туристов, желающих посетить сразу несколько стран СНГ. Я понимаю, конечно, это сложно, но, может быть, следует рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого режима под условным названием «виза содружества» по типу шенгенского соглашения», – предложил политик.

По его мнению, этот подход позволит в разы увеличить туристический поток.

«Разумеется, нашим экспертам надо будет серьезно поработать над этим вопросом», – уточнил президент Казахстана.

Ранее в Ростуризме заявили, что турпоток в страну может возрасти на 40% в результате распространения практики применения электронных виз.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД