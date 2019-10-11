Экс-президент Киргизии отказался ехать в суд

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд на рассмотрение дела, фигурантом которого он является, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

«Атамбаев принял решение не приезжать на предварительные слушания в суд Первомайсского района Бишкека», – передает ТАСС слова Слесарева.

Ранее Атамбаев стал фигурантом двух уголовных дел, связанных с проведением незаконных сделок. Также бывшего президента обвинили в убийстве, захвате заложников и других тяжких преступлениях.

Атамбаева задержали 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш после операции, которая продолжалась почти сутки и привела к столкновениям силовиков с его сторонниками.

Напомним, 4 сентября суд Киргизии признал законным арест Атамбаева.