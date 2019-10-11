Созданный для противодействия СССР совет в США решено сократить на треть

Треть сотрудников американского Совета национальной безопасности сократят, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Он заявил, что число сотрудников будет сокращено со 178 до 117. Кроме того, роль СНБ решено ограничить. Теперь совет не будет пытаться направлять внешнюю политику США. СНБ должен будет только давать главе государства советы по уже сформированной повестке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Агентство указывает, что штат СНБ расширялся на протяжении последних 30 лет. При Джордже Буше-старшем было менее 50 советников, а за время правления Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы их число превысило 180.