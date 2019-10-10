Подмосковные медики сожгли пациенту ягодицы

В подмосковной ГАУЗ МО «Дрезненская городская больница» врачи сожгли ягодицы пациента электричеством при проведении процедуры по удалению варикоза.

По данным территориального органа Росздавнадзор по Москве и Московской области, мужчина заявил, что получил ожог.

При этом медики говорят, что что пациент получил химический ожог из-за применения спиртового раствора, который он приготовил самостоятельно.

Однако по итогам проверки Росздравнадзора выяснилось, что пациент получил ожог ягодиц в ходе неправильной эксплуатации аппарата для удаления варикоза. «Также выявлено, что техническое обслуживание аппарата элетрохирургического высокочастотного ЭХВЧ-300-МТУСИ не производилось в течение 5 лет», — сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По итогам проверки были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее в Курске женщина обвинила врачей в «убийстве» ее двухлетнего сына.