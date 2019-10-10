Россия возобновила переговоры с Египтом о поставке 12 самолетов SSJ100

Россия и Египет возобновили переговоры и поставке SSJ100, речь идет примерно о 12 самолетах, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам своего визита в Каир.

По словам Мантурова, вопрос обсуждался на встрече с президентом Египта в увязке с вопросом о возобновлении чартерного авиасообщения с Арабской республикой.

«Изначально, когда мы подписывали меморандум (о поставках самолетов –ред.), это (полное возобновление авиасообщения – ред.) имелось в виду –без обеспечения маршрутной сетки говорить о дополнительных потребностях достаточно сложно. Думаю, что вопрос как-то решится. По МС-21 сейчас не в интенсивной фазе, по SSJ100 мы обсуждали, по некоторым регионам получается комфортная загрузка (для египетской стороны)», – передает РИА «Новости» слова Мантурова.

«Да (возобновили переговоры), по SSJ100. Около 12 машин», – уточнил он.

Мантуров добавил также, что Минпромторг ожидает, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Египтом будет заключено в середине–конце 2020 года.

«Все зависит от того, как быстро пройдут внутригосударственные процедуры у стран (ЕАЭС – ред.) В моем понимании, это середина – конец следующего года, это максимальный срок. Я бы ориентировался на середину следующего года. Возможны, наверное, какие-то ускорения», – сказал министр.

«Обычно проходит шесть раундов переговоров, сейчас завершился 3-й раунд. Я разговаривал со своими коллегами, на встрече с премьер-министром была затронута эта тема: на сегодня нет противопоказаний и каких-то серьезных вопросов, которые могли бы возникнуть в процессе проведения этих формальных процедур. Дальше запускается внутригосударственная процедура, каждая страна проводит ее по-своему, и это может занять время», – пояснил Мантуров.

«Мы обратимся в ЕЭК относительно возможности в данном случае, при отсутствии каких-либо противопоказаний и противоречий, ускорить процесс прохождения раундов, либо объединить их в один, если те замечания, которые были высказаны, будут быстро отработаны египетской стороной. У наших коллег-министров, которые отвечают за этот вопрос у себя в странах, вопросов нет», – добавил глава Минпромторга.

Напомним, в мае 2015 года Мантуров сообщил, что Россия и Египет обсуждают возможность поставок 12 самолетов Sukhoi Superjet 100 с опционом еще на 12 машин.

В сентябре 2016 года источник, близкий к ГСС, сообщил, что вопрос о поставках российских самолетов Sukhoi SuperJet-100 Египту будет обсуждаться после возобновления авиасообщения между Россией и Египтом.