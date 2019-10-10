В Госдуме заявили об игнорировании правительством просьб о поддержке армии

Комитет Госдумы по обороне заявил, что правительство игнорирует рекомендации по вопросам потребностей армии, следует из заключения к первому чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В документе, опубликованном на сайте Думы и подписанном главой комитета Владимиром Шамановым, указано, что кабмин не принимает во внимание рекомендации проблем повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти, передает РИА «Новости».

По мнению депутатов, продолжение такой ситуации может привести к росту очередей на жилье среди военных.

Кроме того, депутаты заявили об уже произошедшем «выравнивании уровня оплаты работников низкой квалификации по отношению к работникам с более высокой квалификацией», а также «нивелировании гарантий, связанных с оплатой труда в районах с неблагоприятными климатическими условиями».

Напомним, 1 августа министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал 50-процентные надбавки к жалованию контрактников.

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