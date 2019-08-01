Шойгу анонсировал 50-процентные надбавки к жалованию контрактников

Военнослужащие-контрактники с первого по четвертый разряд получат с 1 сентября 50-процентные надбавки к жалованию, сообщил в четверг министр обороны России Сергей Шойгу.

«Мною подписаны приказы об установлении с 1 сентября ежемесячной надбавки в размере 50% солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд», – передает ТАСС слова Шойгу.

Он добавил также, что с 1 сентября водителям категорий С, D и СЕ установят 30-процентную ежемесячную надбавку.

Кроме того Шойгу сообщил, что подготовлены предложения увеличить солдатам, сержантам и прапорщикам, служащим по контракту, выплаты за наем жилья до уровня, который позволит им жить с семьями.



«В зависимости от региона размер указанной выплаты будет разный», – отметил министр обороны.

1 июля Минобороны попросило у Минфина повысить зарплату контрактникам.

Напомним, 17 июля газета ВЗГЛЯД писала, что рядовым и сержантам, проходящим службу в Вооруженных силах России по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут денежное довольствие.

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